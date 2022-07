Plajlar onlara emanet Bayramda 15 kişinin hayatını kurtardılar

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nın Mavi Bayraklı plajlarında görev yapan gümüş belgeli cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca olması muhtemel boğulma vakalarına karşı tetikte bekliyor. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde 15 kişinin hayatını kurtaran cankurtaranların serinlemek için denize girenlerden en büyük isteği dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları.



Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, sahip olduğu Mavi Bayraklı plajları ve eşsiz doğası sayesinde her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kuşadası’nda ortalama 3540 dereceyi bulan hava sıcaklıkları ziyaretçilerin soluğu denizde almasına neden oluyor. Kentin farklı noktalarındaki plajlarda görev yapan Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya A.Ş’ye bağlı cankurtaranlar ise yaşanabilecek boğulma vakalarını en aza indirmek için yıl boyunca hazırlıklarını elden bırakmıyor.



Ayda 8 tatbikat yapıyorlar

Tam donanımlı, gümüş belgeye sahip cankurtaranlar turizm sezonunda her ay 8 kurtarma tatbikatı yapıyor. Sabah 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, dürbün, bot, jet ski ve drone ile sürekli denizi tarıyor. Kıyıdan sık sık anons yaparak uyarılarda bulunan cankurtaranlar sayesinde tatilciler denize rahatça girebiliyor.



Bayramda yoğun mesai yaptılar

Kuşadası’nın nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilcilerle birlikte yaklaşık 1 milyonu buldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar da yoğun bir mesai yaptı. Kuşadası plajlarında görevli cankurtaranlar bu süreçte 15 kişinin hayatını kurtardı.



Kuşadası Belediyesi Arya A.Ş Plajlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kazancıoğlu, “Mavi Bayraklı plajlarımızda Nisan ayından başlamak suretiyle Kasım ayı sonuna kadar cankurtaran hizmeti vermekteyiz. Vatandaşlarımız ve misafirlerimiz Kuşadası’nda tatillerini güven içerisinde yapabilirler” dedi.



“Akıntıdan kurtulmak için çaprazlama yüzün”

Arya A.Ş’ye bağlı cankurtaranların şefi Tayfun Çelik ise denizde serinlemek isteyenleri özellikle dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Çelik “2020 yılında 107, 2021 yılında 134 ve 2022 yılında şu ana kadar ben ve ekip arkadaşlarım 26 kişiyi kurtardık. Ekip arkadaşlarım ve ben tam donanımlı, gümüş belgeye sahibiz. Her ay toplam 8 kurtarma tatbikatı yapıyoruz. En sık karşılaştığımız vaka aşırı dalga olan günlerde denizin vatandaşlarımızı içeri doğru çekmesi. Böyle durumlarda lütfen kıyıya doğu değil çaprazlama yüzün. Eğer akıntıdan kendinizi kurtarırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız” dedi.



Kadınlar Denizi Plajı’na denize girmek için gelen vatandaşlar, cankurtaranlardan memnun olduklarını, burada güven içerisinde denize girdiklerini belirttiler.



Matematik öğretmeni Yasemin Ceran, “Biz Kocaeli’nden her sene Kuşadası’na geliyoruz. Kuşadası’nı seviyor ve denizine bayılıyoruz. İş güvenliği her şeyden önce çok önemli. Bizler öğretmenler olarak okullarımızda da iş güvenliğine çok önem veriyoruz. Deniz bazen dalgalı olduğunda elbette ki önlemler alınması gerekiyor çünkü çocuklarımız var. Bizler bile biraz açıldığımızda dipten bir akıntı oluşuyor ve toparlayamıyoruz derine gittiğimizde. Tabi ki çok önemli” ifadelerini kullandı.

