Aydın, 'öğrenci dostu şehirler' sıralamasında 7'nci sırada yer aldı

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 81 ildeki 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 196 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciden edinilen bilgilerle hazırlanan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nın [ÖDÜŞ] 2022 yılı sonuçlarına göre Aydın 7. sırada yer alıyor.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrenci deneyimini zenginleştirmek, üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve stratejik planlar ile hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen araştırmada Aydın'ın 7. sırada yer almasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Aydın'ın kültürü, sosyal yaşamı ve bölgesel özellikleri ile öğrenciler için bir cazibe merkezi olma özelliğini taşıdığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrenciler için bilimsel anlamda güçlü bir eğitim sürecinin yanı sıra verimli bir şehir hayatı da önem taşıyor. Bu çerçevede tercih sürecindeki öğrencilerimize Aydın’da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olarak bu ayrıcalığı yaşamalarını öneririm. Ege Bölgesi’nin yeni bilim ve cazibe merkezlerinden Üniversitemizde, kültürümüze katkı sağlarken geleceği inşa ediyoruz. Medeniyetlerin ve kültürün kadim şehri Aydın’a öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

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