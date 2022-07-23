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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde, hurda yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Serdar Erdem Altınsoy'un (46) kullandığı 06 ACV 741 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Asık idaresindeki 07 APZ 223 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, savrulup yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde arka koltukta oturan sürücünün eşi Sibel Altınsoy'un (44) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Altınsoy ile arka koltukta annesinin yanında oturduğu öğrenilen kızı Defne Altınsoy (6) ise ambulanslarla, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sibel Altınsoy´un cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-07-23 12:44:01



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