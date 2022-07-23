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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli park işletmecisi Göl; "5 günlük kapanma tüm esnafı mağdur etti"

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı işletmecisi Serkan Göl, 5 günlük kapanma kararı nedeniyle sadece kendilerinin değil, tüm esnafın mağdur olduğunu belirtti.

Milli park işletmecisi Göl; "5 günlük kapanma tüm esnafı mağdur etti"

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı işletmecisi Serkan Göl, 5 günlük kapanma kararı nedeniyle sadece kendilerinin değil, tüm esnafın mağdur olduğunu belirtti.

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı işletmecisi Serkan Group Turizm Yatırımları Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Göl, Aydın Valiliği tarafından alınan; 2327 Temmuz 2022 tarihleri arasında milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanların ziyaret ve kullanıma kapatılma kararını eleştirdi. 90 kişi istihdam ettiklerini söyleyen Göl, "Sivil Toplum Kuruluşları seslerini yükseltti ve Milli Park kapatıldı. Bundan sonra bunun önüne nasıl geçecekler. Hava sıcaklığı bahane edilerek, milli park ziyaretlere yasaklandı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Hava sıcaklığına göre mi karar alınacak? Hava sıcaklığı 39 derece ve mevsim normallerinin üzerindeymiş. Aydın'da hava sıcaklığı 39 derecenin altına ne zaman düşüyor? Hava durumuna bakarak 'milli parkı kapatın veya açın' mı denilecek?" şeklinde tepki gösterdi.

Kapanmanın kendilerine zarar vereceğini ifade eden Göl, "Bizim zararımız büyük, devletin zararı ne olacak? Devletimiz ekonomik şartlar bakımından bu kadar hassas bir durumdayken ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kadar uğraşıp, 'yatırım ve istihdam' derken bu durumu oluşturanlar kimi zor duruma düşürüyor? Soruyorum herkese; oluşan bu durumdan kim fayda sağlar? Benim çalıştırdığım 90 kişi mağdur, minibüs esnafı mağdur, Güzelçamlı esnafı mağdur. Kamu geliri gitti. Benim ödeyeceğim vergi gitti. Haftada bir gün milli parka gelip dinlenen binlerce kişi tepkili. Türkiye'de aynı özelliklere sahip hiçbir korunan alan kapatılmamışken, önlemler arttırılıp kullanımda tutulmuşken, sadece Aydın İlindeki bu uygulama biraz sırıtmıyor mu? Hava sıcaklığından kaynaklı Milli Park kapatılması nerede görülmüş? 60 yıldır daha sıcak ve daha kuru havalar gördük ama böyle bir gerekçeyle hiç kapatma yaşanmadı. Tesadüfe bakın ki; vatandaş stresli, çalışan personeller tepkili, esnaf tepkili" dedi.

İstihdam sağladığı için cezalandırıldığını söyleyen Göl, "Cumhurbaşkanımız 'girişimci esnafa destek olun' diyor ancak Aydın'da tam tersi bir durum söz konusu. 5 günlük kapanmada resmi cirolarımıza göre 1 Milyon TL'nin üzerinde zararımız söz konusudur. Bu hususta pazartesi günü kira sözleşmemin tarafı olan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan zararımın tazmini ve tesbiti hususunda gerekli davalarımız açılacaktır. Keyfi bir uygulama nedeniyle uğrayacağımız zarardan dolayı bir Bakanlığı dava edecek olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum fakat takdir edersiniz ki, bizler işletmeciyiz ve 90 personel çalıştırıyoruz. Aile fertleriyle birlikte yaklaşık 400 kişi işletmemizden ekmek yiyor. Bu kararla benimle birlikte bir çok esnafı mağdur etmekte" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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