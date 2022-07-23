Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkartılan koyun sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.