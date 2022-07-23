Nazilli Belediyespor’da sezon hazırlıkları sürüyor

Nazilli Belediyespor, günü çift antrenman ile tamamladı.



20222023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Core Kuvvet çalışması ile günün ikinci antrenmanına başlayan futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 anaerob dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, son bölümde belirlenmiş alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışma ile günün antrenmanını tamamladı.



Öte yandan kaleciler; Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Canberk Aydemir ve Eren Kaya ilk bölümde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Niyazi Boylu gözetiminde kendileri için hazırlanan programa göre çalıştı.

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