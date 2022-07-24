Yangında ev küle döndü

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hake geldi.



Edinilen bilgiye göre, Caferli Mahallesi Merkez sokak üzerinde bulunan Temel O.’ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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