Didim Belediye Başkanı 24 Temmuz'da basınla bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve belediye başkan yardımcıları, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle ilçe genelinde görevlerini sürdüren gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ile Zeynel Şener, 'Basın Bayramı' olarak bilinen 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü nedeniyle Didim genelinde görevlerini sürdüren gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ve CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha da katıldı.



Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Başkan Atabay, gazetecilere görevlerini dürüst bir şekilde sürdürdükleri için teşekkür etti. Basın mensuplarına hediyeler de veren Başkan Atabay, "Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle ilçemizde görev yapan gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldik. Özgür basın kavramını sonuna kadar destekleyen bir belediye olarak bu gibi etkinliklerle ilçemizin ana damarlarından olan, halkın sesi gazetecilerimizle buluşmak bizi her zaman mutlu ediyor. Basının her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Görevi başında, halka bilgi ulaştırmaya çalışırken şehit olan basın şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyorum" dedi.



"Didim, Türkiye'de konuşuluyor"

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların her geçen gün kentin değerini arttırdığını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Kentimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Didimimizin değerine her geçen gün değer katıyor. Özellikle son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde çok farklı mecralardan tebrikler almaya başladık. Didimimiz, ekip arkadaşlarımızın yoğun çabası sayesinde Türkiye genelinde parmakla gösterilen bir kent haline geldi. 'İyi Yaşam Kenti Didim' sloganımız doğrultusunda kentimizde gerçekleştirilen çalışmaları duyurmamızda bizlere ses olan, bizlere destek veren basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

