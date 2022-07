NGC Başkanı Özmen: “Özgür basın topluma katkı sağlar”

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla açıklama yapan NGC Başkanı Ümit Özmen; “Özgür basın topluma katkı sağlar” dedi.



Aydın’ın Nazilli ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından düzenlenen törende konuşan NGC Başkanı Ümit Özmen, “Özgür basın topluma katkı sağlar” sözleriyle tüm kamuoyuna seslendi.



Nazilli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen tören İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi. Nazilli ve çevre ilçelerde görev yapan cemiyet üyesi gazetecilerin ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Yönetimi başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileri, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şubesi Yönetimi ve diğer STK temsilcileri katıldı. Tören, NGC çelenginin Atatürk Heykelinesunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından NGC Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, cemiyet üyesi basın mensupları adına bir konuşma yaptı.



Konuşmasında özgür basının topluma katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Özmen; “İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu özel gün nedeniyle tüm gazetecileri ve meslek örgütlerini daha güçlü dayanışmaya çağırıyorum” dedi.



“Meslek yasası acilen çıkarılmalıdır”

İsteyen herkesin çok rahat gazeteci olabildiğine dikkat çeken Özmen; “Sektörümüzde yaşadığımız en öncelikli sorunumuz, diğer sorunların da kaynağı olan “Gazetecilik Meslek Yasası” olmamasıdır. Medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde gazetecilik meslek yasası olmadığı için dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın ‘gazeteciyim’ diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik, özel eğitim ve güvenirlik gerektiren bir meslektir. Gazetecilik yapmak isteyen bir kimse, eğitim seviyesi ne olursa olsun işe girebilmektedir. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmektedir. Habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. Daha da kötüsü bu tür kişileri basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası" acilen çıkarılmalıdır” şeklinde konuştu.



“Yıl boyunca beraberiz”

Etkinlikte söz alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da gazetecilere teşekkür ederek “Günün neredeyse tamamında ve yılın her gününde beraber olduğumuz çok değerli basın mensubu arkadaşlarımın günlerini kutluyorum. Her zaman da yanlarında ve destek olmaya devam edeceğim. Önümüzdeki yıl basında sansürün kaldırılmış olduğu ve bayram olarak kutlayacağımız bir gün diliyorum” dedi.



Programın sonunda Uğur Mumcu Parkı’na geçen basın mensupları basın şehidi Gazeteci Uğur Mumcu heykeline kalem ve fotoğraf makinesi bıraktı. Programın sonunda NGC Hizmet Binasına geçen katılımcılar burada çay içerek uzun süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.