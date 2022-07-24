İncirliova’da odunluk yangını

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir odunlukta meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın, İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evin odunluk bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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