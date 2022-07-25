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Aydınlılar hafta sonu Tekstil Park’a akın etti

İHA

Aydınlılar hafta sonu Tekstil Park’a akın etti

Aydın’da hafta sonu vatandaşlar Tekstil Park’ı tercih ederek, eğlenceli vakit geçirdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ve çalışmalar ile Aydınlıların hizmetine sunulan Tekstil Park’a vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Hafta sonu sıcak ve güneşli hava sonrası Aydınlılar Tekstil Park yaşam alanında vakit geçirmeyi tercih etti. Park alanında kimi vatandaşların yeşil alanlarda oturup dinlendiği, kimi vatandaşların ise parkta yürüyüş yaptığı görüldü. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar ise alandaki parkları doldurdu. Alan içindeki Aqupark ise yine çocukların gözdesi durumuna gelirken, sıcak havada serinleme ve eğlencenin yeni adresi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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