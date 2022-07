Aydın’ın incirli sokakları

Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın birçok sokağında da incir ağaçları görmek mümkünken ülke genelinde birçok vatandaşın yüksek fiyatlar ödediği incire, Aydınlılar sokakta yürürken dahi ulaşabiliyor.



Geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da, birbirinden önemli antik kentler ile beraber geçmişi uzun yıllara dayanan incir ağaçlarını da görmek mümkün. İl genelindeki birçok sokakta bulunan incir ağaçları, her gün yoldan geçenleri selamlarken, birçok vatandaşın yüksek fiyatlar ödediği incir meyvesini de Aydınlılara sunuyor. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tanımlanan Aydın’da yaşayanların her açıdan şanslı olduğunu söyleyen vatandaşlar ise Aydın’ın havasından denizine, sanayisinden tarımına kadar birçok imkana olanak sağladığını vurguladı.



İncirin, Aydın’ın önemli ihraç ürünlerinden olduğuna dikkat çeken vatandaşlar “Aydınlı olarak bizler çok şanslıyız aslında. Ülke genelinde birçok vatandaşın yüksek ücretler ödeyerek sahip olduğu incir, zeytin, zeytinyağı gibi birçok ürüne bizler ulaşabiliyoruz. Aydın’ın birçok sokağında incir ağacı görmek mümkün ve yoldan geçen her vatandaş koparıp yiyebiliyor. İncir, aynı zamanda tüm kültürlerin kutsal ağacı olarak da bilinir. Bizler kentimizin kıymetini bilmeliyiz” dedi.

