Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapılacak olan Bağarası Sulama işi çerçevesinde Aydın'a getirilen devasa boruların yolculuğu Koçarlı’da son buldu.



Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da Koçarlı Bağarası Sulaması işi çerçevesinde Aydın’a getirilen devasa boruların yolculuğu, Koçarlı’da son buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 146 bin 40 dekar zirai alanın sulanmasını sağlayacak olan proje çerçevesinde Aydın'a tren ile getirilen devasa sulama boruları, daha sonra tırlara aktarıldı. Yolculuğuna karayolu ile devam eden 3 bin milimetre çapındaki devasa borular Koçarlı’ya ulaştı. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen projede çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

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