Nazilli Belediyespor çalışmalara yeniden başladı

Nazilli Belediyespor verilen 1 günlük izinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bu sabah kaldığı yerden tekrar başladı.



20222023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına Nazilli’de tesislerinde devam eden NazNaz sabah saatlerinde günün ilk çalışması ile haftaya yeni bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör Taner Öcal ve yardımcıları kontrolünde hazırlanan YoYo test alanı ile gerçekleştirilen çalışmada futbolcular 2 ayrı grup halinde teste tabi tutuldu. YoYo testi ile dayanıklılık performansları analiz edilen futbolculara test sonuçlarına göre antrenman programları yapılacak. Siyah beyazlı takım akşam saatlerinde gerçekleştirilecek günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek.

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