Aydınlı tostçu işyerinde kendi bahçesini oluşturdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar arabasında tostçuluk yapan Muzaffer Salgın, işyerine koyduğu çeşit çeşit saksılarla adeta kendi bahçesini oluşturdu.



Aydın’ın Efeler ilçesi Beycami arkasında bulunan ve 36 yıldır seyyar arabada aynı yerde tost yapmaya devam eden Muzaffer Salgın, işyerinin önüne koyduğu saksılarla adeta kendi bahçesini oluşturdu. 36 yıldır tost yapılan seyyar arabayı 2 yıl önce devraldığını ve kendisine göre düzenlemeler yaptığını ifade eden Salgın; “1 yıl önce burayı devraldım fakat 36 yılı aşkın süredir burada tost yapılıyor. Mesleğe iskender ustası olarak başlamıştım fakat başımdan bir takım olumsuzluklar geçince işsiz kaldım. Daha sonra burası denk geldi, devraldım. Zaten 36 yıldır bilinen bir yer burası, kendime göre de küçük değişiklikler yaptım ve 2 yıldır ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. 36 yıldır burada tost yapıldığı için bazen öğrencilik dönemlerinde burada tost yemiş vatandaşlarımız da nostalji yapmak için geliyor” dedi.



“Yeşillendirmeye devam edeceğim”

Yeşillik ve doğanın güzel bir şey olduğuna dikkat çeken Salgın; “Artık her yer beton olsa da en azından kendi işyerimi renklendirmek istedim. Bazı vatandaşlarımız buradaki saksılarımı alıp gidiyorlar ama ben yine de burayı yeşillendirmeye devam edeceğim. Boş vaktimde de iyi oluyor suluyorum, bakıyorum. Dükkanım olmasa da elimden geldiğince burayı güzelleştirmeye çalışıyorum. Biber, fesleğen gibi bitkiler sayesinde işyerimde hem güzel bir görüntü oluşuyor hem de buradaki taze biberleri müşterilerime ikram ediyorum” dedi.



“İstesinler ben alayım”

Seyyar aracı olmasından dolayı saksılarını dışarıda bıraktığını ifade eden Salgın; “Bir dükkanımız olmadığı için saksıları dışarıda bırakıyorum. Elimden geldiğince korumaya çalışıyorum fakat bazı vatandaşlarımız buradaki biber saksılarımızı çalıyor. Canları sağ olsun ama en azından biberleri koparıp gitseler daha iyi olacak. Yani üstündeki biberi alsa sorun olmayacak. Saksı zaten 10 lira istesin ben ona saksıyı alayım ama buranın düzenini bozmasın, buradaki emeği hiçe saymasınlar” dedi.

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