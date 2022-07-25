Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, doğu ilçelerinde sıcaklık değerlerinin 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Halen bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgemizin iç kesimlerinde de kademeli olarak artış göstererek, İzmir’in doğu ilçeleri 4042, Aydın’ın doğu ilçelerinde 4043, Manisa’nın doğu ilçelerinde ise 3942 sıcaklık değerlerine ulaşacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak ulaştığı 11.0016.00 saatleri arası, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere, ilgililerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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