Söke’de orman yangını

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Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Argavlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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