Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (3)

Bu kez de Aydın yanıyor! İlçeyi dumanlar sardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



5 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER PLANLANMASI YAPILDI

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını yayılarak etkisini sürdürürken, bölgede 56 arazöz ve su tankeri, 7 dozer ve 540 personelin görev yaptığı belirtildi. Ayrıca havadan söndürme çalışması için 5 gece görüşlü helikopter planlaması yapıldığı bildirildi. (DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2022-07-25 22:26:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.