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Aydın Valiliği’nden Söke yangını açıklaması “Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmiyor”

İHA

Aydın Valiliği’nden Söke yangını açıklaması “Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmiyor”

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Söke’de meydana gelen yangın sonrasında alınan önlemlere ve yapılan müdahaleye ilişkin bilgilendirmede bulunurken, alevlerin bu saat itibariyle yerleşim yerlerini tehdit etmediği açıklandı.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 18.07'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ilimiz Söke Ilçesi Argavlı Mahallesinde Orman yangını olduğuna dair ihbar yapılmıştır.
Alman yangın ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın yerine intikal etmiş ve söndürme çalışmalarına başlamıştır. Muğla Yangın Harekât Merkezinden alman bilgilere göre yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğünden 36 Arazöz, 14 su ikmal aracı, 12 helikopter ve 6 uçak, Aydın Karayolları 28.Şube Şefliğinden 1 adet Greyder ve 1 adet Lastikli Kepçe, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından 1 Dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığından itfaiye ekipleri, 21.Bölge Müdürlüğünden 1 Adet Treyler, Efeler Belediyesinden 1 Adet Arazöz, Köşk Belediyesinden 1 adet Su Tankeri, Didim Belediyesinden 1 adet Su Tankeri, Söke Belediyesinden 2 Adet Arazöz, Nazilli Belediyesinden 1 adet Su Tankeri sevk edilerek yangına müdahale edilmektedir. Akşam saat 22.00 itibariyle Orman Yangınma Müdahale Eden İş Makinesi Sayıları: 77 Arazöz, 17 Su Tankeri (Su ilunal Aracı), 14 Yangın Söndürme Helikopter, 3 Gece Görüş Helikopteri, 1 Yönetim Helikopteri, 11 Uçak, 1 Greyder, 6 Dozer, 1 Lastikli Kepçe, 1 Treyler ve 591 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yangın yönü üzerinde Yamaç Köyü bulunmakla olup Yamaç Köyünde 147 vatandaş ikamet etmekte; 400 büyükbaş hayvan ve 700 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 2 pickup ve 1 minibüs Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye durumunda kullanılmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Hayvan tahliyesi için İl Tarım Müdürlüğü tarafından 4 araç alanda bulunmakla ve 15 adet aracın daha alana 15 dakika mesafede gönderilebileceği belirtilmiştir. Tahliye durumunda kullanılmak üzere KYK'ya bağlı 500 kişilik Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu hazırlanmıştır. Kızılay tarafından Nazilli'de bulunan ikram aracı olay bölgesine gönderilmiş, Türk Kızılayı İzmir Afet Müdahale Merkezi tarafından da ikram aracı ve içme suyu olay bölgesine gönderilmiştir. Bölgenin elektriği kesilmiştir. Şu an için yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Şu an için herhangi bir yaralı ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yaklaşık 50 hektar alan zarar görmüştür. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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