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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy "Tek amacımız alevleri kısa sürede kontrol altına almak"

İHA

Vali Aksoy "Tek amacımız alevleri kısa sürede kontrol altına almak"

Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını sonrası alevler geceyi aydınlatırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri yangın bölgesine gelerek yangının son durumu ile ilgi bilgi aldı. Yangının sıçrama ihtimali bulunan Yamaç Mahallesi'ne gelen Aksoy, "Tek amacımız alevleri kısa sürede kontrol altına almak" dedi.

Yangın, Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan müdahaleye başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın dolayısıyla Argavlı Mahallesi'ne yakın olan Yamaç Mahallesi'nde de önlem alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yamaç Mahallesi'nde tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığını belirten Vali Aksoy, "112 Acil Çağrı Mekrezi'ne yapılan yangın ihbarı sonrasında havadan ve karadan tüm ekipler müdahaleye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve kontrol altına alınması mümkün olmadı. Şu anda tahminen 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz ve yangın devam ediyor. Yangınla ilgili takviye ekipler de kısa sürede bölgeye ulaşarak alana girmeye başladı. Gece görüşlü 3 helikopterin de hazırlıkları sürüyor. Kısa bir süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Temennimiz yangını kontrol altına alarak yanan alanları tekrar ağaçlandırarak yeşillendirmektir. İçerisinde bulunduğumuz Yamaç Mahallesi rüzgarın bu tarafa doğru seyretmesi durumunda risk oluşturabilecek yerler arasında. Bütün ön hazırlıkları yaptık. İnsanları ve hayvanları tahliye etme amaçlı çalışmalar yapıldı. Şu anda tüm ekiplerimiz burada. Yangın şu aşamada bu mahallemiz için risk oluşturmuyor ancak rüzgarın yönü farklılaşır ani şiddetli bir rüzgar çıkarsa tedbirimizi almış durumdayız. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden almış olduğumuz rüzgar durumunda da gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın bir miktar daha azalacağı ve sabah saatlerinde de daha stabil bir durumda olacağı değerlendiriliyor. İnşallah bu süreç içerisinde alevleri tamamen kontrol altına alarak vatandaşımıza güzel haberi vereceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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