Aydın’ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 12 saattir devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, yangının görünmez kahramanları gönüllüler de çalışmalara önemli destek sağlıyor.



Aydın’ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başlarken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan söndürme çalışmaları gerçekleştirirken, yangının görünmez kahramanları olan birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve gönüllüler de çalışmalara önemli destek sağlıyor. Farklı noktalardan belirlenen yangın noktasına ulaşmaya çalışan gönüllüler için dozer ekipleri de yol açma çalışması gerçekleştiriyor.



Bölgeye gelen gönüllüler, Aydın Beşir Arama Kurtarma Ekibi ve AKUT ekipleri yanan alanlara ulaşarak söndürme çalışmalarına destek verirken, Kızılay, Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ve Beşir Derneği de yangın koordinasyon merkezinde ekiplerin temel gıda ve içecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar.



Orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde, sandalyede ve araç içerisinde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.



Yangının ilk çıktığı andan itibaren alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle yer yer büyüyen yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

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