Söke Argavlı yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor Yangına 29 hava, 78 kara aracı ve yaklaşık 600 personel müdahale ediyor

Söke’de yaklaşık 15 saat önce başlayan orman yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Gece bölgeye sevk edilen gece görüş yeteneğine sahip 5 helikopterle ve karadan arazöz ve söndürme işçileri ile devam eden mücadele sabah havanın aydınlanması ile daha yoğun olarak etkisini göstermeye başladı. Şu anda bölgede sadece orman ekiplerine ait havadan 11 uçak, 18 helikopter ile karadan 78 arazöz ve su tankeri, 6 dozer ve 541 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Arazinin engebeli ve havanın oldukça rüzgarlı olması nedeniyle alevlerle mücadelenin oldukça güç olduğu bölgede Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün havada rüzgar olmayacağını açıkladı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte bölgede onlarca hava aracı yangın bölgesinde sortiler gerçekleştirirken, ekiplerin canla başla çalışmaları da adeta göz doldurdu.

Yangını söndürmek için Aydın ve çevre illerden çok sayıda takviye ekip bölgeye gelirken başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki tüm belediyeler de yangının bir an önce söndürülmesi için imkanlarını seferber etti. Aydın Valiliği öncülüğünde kurulan kriz masası her türlü olumsuzluğa karşı tedbir alırken Vali Hüseyin Aksoy gece boyunca çalışmaları yakından taklip etti.

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