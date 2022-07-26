Söke´de orman yangını; kısmen kontrol altında (2)

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YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Aydın´ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 11 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazözle müdahale devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy çalışmaların iyiye gittiği ve yangının kısmen kontrol altına alındığı söyledi. Burhan CEYHAN/AYDIN,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2022-07-26 08:06:46



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