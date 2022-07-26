ADÜ Hastanesi, hizmet kalitesini arttırdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yenilenen MR cihazı ile hizmet kalitesini arttırdı.



Gelişen sağlık altyapısı ile sevk alan bir il konumuna ilerleyen Aydın’da sağlık ekipmanları da yenileniyor. Bu çerçevede ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yenilen MR cihazının montaj süreci başladı. Ağustos ayı itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan cihaz, hastalara umut olacak.



Konu ile ilgili ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Hastane memnuniyeti öncelikli ve güçlü teknolojik altyapısı ile hizmet veren Üniversitemiz Hastanesi yenilenen MR cihazı ile hizmet kalitesini arttırıyor” ifadeleri yer aldı.



Ağustos ayı itibari ile cihazın aktif hale geleceğini belirten ADÜ Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş; “Hastanemizin ikinci MR cihazının kurulum sürecine başladık. Hasta memnuniyetini yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Bölge hastanesi olarak hizmet veren hastanenin hizmet kalitesinin günden güne arttığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise MR cihazının hayırlı olmasını diledi.

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