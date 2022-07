Nazilli Manavlar Odası Başkanı Karakaya'dan semt pazarlarına davet

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 5 ay önce göreve gelen Nazilli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Necmettin Karakaya, sebze ve meyvelerin en tazesini en ekonomik fiyatlarla almaları için vatandaşları semt pazarlarına davet etti. Karakaya: “Sebze ve meyvelerin en tazesi pazaryerlerindedir. Halkımızı pazar yerlerine davet ediyorum” dedi.



Yaklaşık 5 ay önce seçimle göreve gelen Nazilli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Necmettin Karakaya, sezonun en taze sebze ve meyvelerinin pazaryerlerinden en uygun fiyata temin edilebileceğini ifade ederek vatandaşları pazaryerlerinde alışverişe davet etti. Nazilli’deki pazaryerlerinin en güvenli ve en kolay alışveriş yapılabilen yerler olduğunu ifade eden Karakaya: “İlçemizin pazaryerleri halkımız açısından en güzel alışveriş yapabilecekleri yerler. Oda olarak hem onların güvenli alışveriş yapmalarını hem de en taze sebze ve meyveyi en uyguna alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.



“Tüm sorunlar teker teker çözülecek”

Göreve geldikleri andan bu yana zaten içerisinde oldukları pazarcı ve manav esnafının sorunlarını bu kez oda başkanı olarak çözüme kavuşturacaklarını, bunun yanısıra vatandaşın da en iyi şartlarda alışverişini yapabilmesini sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Karakaya: “32 yıldır pazarcılık yapıyorum. Esnafımızın ve vatandaşımızın sorunlarını en iyi bilenlerden biriyim. Bu nedenle aday oldum ve ekibimle birlikte 5 ay önce göreve başladık. Zaman içerisinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Pazaryerlerimizle ilgili sorunlarımız var ve bunu Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere gerekli tüm yerlere rapor olarak ilettik. Şu an çözümünü bekliyoruz. Çünkü pazaryerlerine çok daha fazla kıymet vermemiz gerekiyor. Halkımızın günlük taze ve sebzeyi en uygun fiyata bulabileceği tek yer pazaryerleridir. Bu da bizim için çok önemlidir. Tüm gayretimiz esnafımız ve halkımız için” dedi.



“Pazaryerlerine gereken önem verilecek”

Tüm Nazilli halkını pazaryerlerine davet eden Başkan Karakaya, “Bizim en güzel Pazar yerlerimizden birisi Yeni Mahalle’deki Pazar yerimizdir. Bizim bütün Pazar yerlerimiz güzel ancak konumu, kalabalıklığı ve düzeni olarak en güzeli Yeni Mahalle pazarımızdır. Pazar yerlerimize biraz daha kıymet verilse daha da iyi olacağına inanıyoruz. Eksikliklerimiz illa ki vardır ama bizler Belediyeye eksiklikler hakkında gerekli taleplerde bulunduk ve dönüş bekliyoruz. Esnaf kardeşlerimize sözlerimiz var hepsi için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Pazarcıların bizlerden çok fazla talepleri var. Ben kendimden pazarcılıktan geldiğim için neler isteyebileceklerini tahmin edebiliyorum. Pazarcılar bizlerden düzgün bir Pazar yeri talebinde bulunuyorlar. Herkese vermiş olduğumuz sözlerimiz var daha 5 aylık bir sürecin başlangıcındayız, zaman içerisinde hepsine verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmiş olacağımızdan şüpheleri olmasın. Nazilli Belediyemize de güveniyoruz bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyeceklerdir. Nazilli Manavlar Odası Başkanı olarak bütün halkımızı Pazar yerlerine davet ediyorum. Çünkü taze meyve ve sebzelerin hepsi pazardadır. Marketlerde tazelik aramasınlar.”



“Halkımız her şeyin daha iyisini hak ediyor”

Başkan Karakaya son olarak: “Ben 32 yıldır bu pazar sektöründeyim, babam da bu sektörden emekli oldu. Bizler pazarcıyız, en iyi bildiğin iş kendi işindir. Manavlar Odasına üye olan ve olmayan herkes bizleri desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Hepsinin hakkı bizlerin kursağındadır. Bu yüzden Nazilli’nin Pazar yerlerine ne kadar emek versek azdır her şeyin daha fazlasını hak ediyorlar.”

