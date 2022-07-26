Kuşadasıspor'a stoper takviyesi

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KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendiren Kuşadasıspor, Fethiyespor'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan stoper Özgür Çelik ile de anlaşma sağladı. Futbol hayatına İnegölspor'da başlayan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Fethiye'de 36 maçta forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA

2022-07-26 11:13:14



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