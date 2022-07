Kuşadası Belediyesi ile spor her yerde

Kuşadası Belediyesi, farklı yaş gruplarını sporla buluşturmayı sürdürüyor. Hafta içi her gün düzenlenen sabah sporu etkinliği büyük ilgi görürken, Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan yaz spor okulları ise çocuklara ve gençlere 6 farklı branşta eğitim veriyor.



Kuşadası Belediyesi, 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl “Sağlığa Tempo Tutuyoruz” sloganı ile başlatılan sabah sporu etkinliği geniş katılımla sürüyor. Antrenör Bedirhan Güllüdağ eşliğinde hafta içi her gün farklı saatlerde Güvercinada, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Özer Türk Stadyumu ve Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen spor etkinliği farklı yaş grupları tarafından ilgiyle karşılanıyor.



Kuşadası Belediyesi tarafından her pazartesi ve çarşamba günü saat 08.0010.00 saatleri arasında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sabah sporu, saat 10.0011.00 saatleri arasında Özer Türk Stadyumu Ring Salonu’nda boks antrenmanları, 19.0020.00 saatleri arasında Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda İdman İstasyonu aktivitesi düzenleniyor. Salı ve perşembe günleri saat 10.0011.00 arasında Güvercinada’da saat 20.0021.00 arasında ise Özer Türk Stadyumu çim sahada mat pilates aktivitesi yapılıyor. Her Cuma günü ise saat 08.0009.00 saatleri arasında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sabah sporu yapılırken saat 10.0011.00 arasında Özer Türk Stadyumu Ring Salonunda Boks Antrenmanı gerçekleşiyor.



Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen bir diğer sportif etkinlik olan yaz spor okulları ise eğitimlerini sürdürüyor. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı sporcular yetiştirmek hedefi ile Kuşadası Belediye Spor bünyesinde 20092015 yılları arasında doğan çocuk ve gençler için açılan yaz spor okulları yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarında eğitim veriyor. Yaz sezonunun başından bu yana 400 çocuk ve gencin eğitim aldığı yaz spor okulları 3 haftalık periyotlarda düzenleniyor. Yaz spor okulları, Uğur İnan Kapalı Spor Salonu, Özer Türk Stadyumu ve Turban Marina Havuz Tesisi’nde deneyimli eğitmenler eşliğinde devam ediyor.

