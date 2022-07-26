Eğrek Cemevi'nde açılış öncesi çevre düzenlemeleri başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Derneği’nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ve Eğrek Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Derneği tarafından ortaklaşa yapılan dernek binası çevresinde düzenlemelere başlayan ekipler, bölgenin stabilizasyonunu gerçekleştirdi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Dernek Başkanı Mehmet Akyüz; “Yakında cemevimizin açılışı yapılacak. Başta Kürşat Engin Özcan olmak üzere tüm Nazilli Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada büyük bir emek var. Bizlerle birlikte omuz omuza çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Binamızın temelinden bu yana Nazilli Belediyesi üzerine düşeni yaptı. Açılışta da başkanımızın misafir olarak değil ev sahibi olarak bizleri temsil etmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Uçar; “Nazilli Belediyemiz Eğrek’teki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkanımız her mahallemizde olduğu gibi burada da hassasiyetle çalışıyor. Kendisine şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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