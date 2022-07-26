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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıyafet tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

İHA

Kıyafet tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Aydın’ın tarihi semt pazarlarından olan Salı Pazarı’na gelen kadınlar kıyafet tezgahlarına akın ediyor. Yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ise satışların iyi olduğunu söylüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da semt pazarları birçok vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar sebze meyve tezgahlarının yanı sıra kıyafet tezgahlarında yoğunluk oluşturuyor. Özellikle kadınların tercih ettiği tezgahlarda ucuza kıyafet almak isteyen vatandaşlar kalabalık oluştururken, pazarcı esnafı ise kalabalıktan memnun olduklarını ifade ediyor. Aydın’da birçok vatandaş giyim mağazaları yerine semt pazarlarından alışveriş yapmayı tercih ederken, birçok vatandaş fiyatların da mağazaya göre daha uygun olduğunu söylüyor. Satışların da iyi olduğunu söyleyen esnafın ise yüzü gülüyor.

“Ürünlerimiz çoğu mağazadan kaliteli”
Bazı vatandaşların mağazaların ismine kandığı fakat kendi mallarının birçok mağazaya göre daha kaliteli olduğunu ifade eden Pazar Esnafı Uğur Yücel; “Pazar bence ucuz. Millet biraz abartıyor. Masraflar ağır önceki gibi değil. Mağazalarda da şu anda çok pahalılık yok. 8090 TL’ye şortun adı yok. İzmir’den geliyoruz. Mazot masrafımız 300400 TL olmuş. O yüzden şu an pazarlar ucuz. Bence ekonomi çok iyi. Pazarlarda sıkıntı olursa asıl o zaman ekonomi çöker. Birçok vatandaş pazar 100 TL’ye şort alacağım deyip mağazaya gidiyor. Oradan 200250 TL’ye alıyor. Mağaza diye oraya gidiyorlar ama bizim burada sattığımız çoğu ürün mağazadakilerden daha kalitelidir. Tabi millet adı var deyip mağazalara gidiyor. Değiştirme sıkıntısı olur diyor, mağazaya gidiyor. Bazı vatandaşlarımız da pazarlara farklı bir gözle bakmazsa daha iyi olur. Çünkü bizim malımız çoğu mağazadan daha kaliteli” dedi.

“Bize nazlanabiliyorlar”
Semt pazarından alışveriş yapmaya gelenlerin kendilerine nazlanabildiğini ve pazarlık paylarının olduğunu ifade eden pazar esnafından Okan Yapar ise, “Benim aynı zamanda mağazam da var. Mağazayı tercih eden de var, pazarı tercih eden de. Pazar zaten tarihi bir şey. Pazar yeri. Millet zaten gezmeden yapamıyor. Tekelleşmiş yerlere gitmek istemiyor millet ama parası çok olanlar gidiyor ama bize gelen nazlanabiliyor. Pazarlık payı da var bizde. Mağazalarda pazarlık yok ki. Fiyatı sabit daha poşete para istiyor. Yani pazarsız iş olmaz. Aydın pazarı burası. Hep dolu. Biz de memnunuz, çalışıyoruz” dedi.

Pazarların dolu olduğunu vatandaşlar da para olduğunu sözlerine ekleyen Yapar; “Herkeste para var, parası olmayan yok. Herkes alacağını alıyor. Piyasa bozuk diyorlar ama her yer dolu. Plajlara git bak dolu. Ben geçtiğimiz gün plaja gittim arabaya koyacak yer yok her yer dolu. Herkes tatilini yapıyor. Düğünlerde parasını atıyor. Devlet gerekeni de yapıyor. Maaşları veriyor, zam yapıyor. Devlet ne yapsın. Dünya genelinde zaten küresel bir kriz var zaten. Bunu bir kişiye mal etmemek lazım. Satışlarımız da iyi çok şükür. İşini takip edersen satış var zaten. Rızık Allah’tan. Sen sabah kalmasını, tezgahını açmasını biliyorsan, akşam eve ekmek götürürsün. Evde yatanlar iş yok, para yok diyor. Çalışanlara da laf ediyorlar. Biz ekmeğimizi taştan kazanıyoruz. Dün Köyceğiz’e gittik sıcakta. Gece 2’de kalktık, akşam eve 10’da geldik. Bugün buradayız yarın da başka pazarda. Bir mücadele var. İstikrar var. Bu da eşittir parasız kalmıyorsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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