Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Erbaa festivaline damga vurdu

Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 3 gün süren 22'nci Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali’ne katıldı.



Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleştiren 22'nci Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali’ne Nazilli Belediyesi Halk dansları damga vurdu. Çiftetelli, otantik ve zeybek grubunun sergilediği oyunlar üç günlük festival boyunca ilgiyle izlendi. Yurt dışı ve yurt içinden katılım sağlayan gruplar arasında kostümleri ve gösterileriyle büyük ilgi toplayan gruba, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de özel olarak teşekkürlerini sunarak Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a selamlarını iletti.Kortej yürüyüşü ile başlayan festival 3 gün boyunca şehrin farklı noktalarında gösteriler, yarışmalar ve konserlerle devam etti.



Nazilli ile Erbaa’nın kültürel ve fiziki olarak benzerliklerini dile getiren Erbaa halkı, Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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