Başkan Özer’den İPUD’a tepki; “İPUD hayal tacirliği yapmaktadır”

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, İYİ Pamuk Uygulamaları Derneği’nin (İPUD) Aydın’da bazı borsa ve kuruluşlara yönelik üye yapma girişimlerine tepki gösterdi. Söz konusu dernekle 2013

2019 yılları arasında paydaş çalışmalar içerisinde olduklarını ancak verdikleri destekleme sözünü tutmamaları üzerine üyelikten ayrıldıklarını belirten Başkan Özer, “Pamuk tarımı milliyetçisi olarak Aydın’ımızdaki ve ülkemizdeki tüm kuruluşları bu oluşuma karşı uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi olma özelliğine sahip olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Aydın’da üye kuruluş sayısını artırmaya yönelik girişim başlatan İPUD ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu dernekle 20132019 yılları arasında paydaş çalışmalar içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Özer, süreç dahilinde İPUD’un kendilerine üreticilerin desteklenmesine yönelik verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

“Tırtıllı kuruş destek görmedik”

Konuya ilişkin açıklamasında, Söke TARİŞ olarak pamuk tarımında sürdürebilirliğe katkıda bulunmak için İPUD ile önceki yıllarda paydaş çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Başkan Özer, “Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; İPUD hayal tacirliği yapmaktadır. İPUD’un Aydın’da ve ülkemizde sürdürülebilir pamuk tarımı için bugüne kadar elle tutulur ve gözle görülür şekilde ayağı yere basan hiçbir proje ve katkısı da söz konusu değildir. Biz İPUD ile geliştirdiğimiz paydaş çalışmalar nedeniyle kooperatif olarak kendi kasamızdan üreticimize ek destekleme de sağladık ancak bu dernekten söz vermelerine karşın tırtıllı kuruş destek görmedik” dedi.

“İPUD pişmanlıktır”

TARİŞ’in pamuk tarımının sürdürülebilirliği adına daima kayda değer çalışmalar içinde olduğunu belirterek, İPUD’un ‘İyi Pamuk’ ve ‘Better Cotton’ desteği adı altında kendilerini uzun yıllar oyaladığını ileri sürdü. Başkan Özer açıklamasının devamında, “Bu oluşumun arkasında Aydın’da hangi balçığa bulaşan isimler var, biz iyi biliyoruz. Çiftçinin bin bir zahmetle ürettiği ürüne rant odaklı bakarak adeta üreticilerimizin alın terine çöreklenme peşinde olan tekstil baronlarının güdümü altındaki bu oluşum, aynı zamanda milli bir yaklaşımdan da uzaktır. Pamuk tarımı milliyetçisi olarak Aydın’ımızdaki ve ülkemizdeki tüm sektör paydaşlarımızı, oda, borsa ve kooperatifilerimizi önemle uyarıyorum. İPUD pişmanlıktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.