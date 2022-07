Ziraat Fakültesi’nin projesi kabul edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ecem Akan yürütücülüğünde 2022 yılı 1. döneminde sunulan 122Z351 nolu proje, "1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.



Postbiyotiklerin Kolon Mikrobiyotası Üzerine Etkilerinin In vitro ve In vivo Yöntemlerle Araştırılması ve Gıdada Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlıklı projede Üniversitemiz Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Esra Örenlili Yaylagül, Çine Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Adem Yavaş ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Zafer Erbay araştırmacı olarak görev alıyor. Ayrıca projede iki yüksek lisans bursiyeri ve bir doktora bursiyeri de görev alacak.

Araş. Gör. Dr. Ecem Akan, projede gıda özellikle süt sektöründe yaygın olarak kullanılan probiyotiklerden elde edilecek olan postbiyotiklerin kolon sağlığına etkilerinin vitro ve in vivo yöntemlerle ortaya konulması ve gıda ürünlerinde kullanım potansiyelinin değerlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Proje çalışmaları, ADÜ Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Laboratuvarı, Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜTARBİYOMER) ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarları bünyesinde yürütülecek.

