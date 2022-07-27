Sosyal yaşantıyı ve öz güveni negatif etkileyen aşırı terleme botoks ile tedavi edilebiliyor

Ellerde, ayaklarda ve koltuk altında sıcakların artmasıyla sık yaşanılan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen aşırı terleme sorununun terleme botoksu ile tedavi edilerek kişilerin sosyal yaşantısına daha rahat sürdürebildiği belirtildi. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda çalışıp aşırı terleme sorunu olan kişilerin bu durumunun sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Kunt, “Bu sorundan terleme botoksu ile kurtulmak mümkün” dedi.

Yaz aylarında ve özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaşayanlar için aşırı terleme (Hiperhidroz) sorunu olan kişilerin sosyal yaşamlarında ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Doç. Dr. Refik Kunt, “Terlemenin vücut ısısındaki artışa yanıt olarak ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Her insan değişik ölçülerde terler. Terleme miktarı ve durumu kişinin psikolojini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa, kıyafet seçimini belirliyorsa ve iş ya da sosyal yaşantısını negatif yönde etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekir” diyerek özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca kişinin yazın ciddi sorunu olan aşırı terleme sıkıntısını terleme botoksu ile çözülebildiğini kaydetti.

“En çok koltuk altı sıkıntı veriyor”

Özellikle kadınların aşırı terlemeye karşı yaz döneminde sosyal hayatlarının kabusa döndüğünü belirten Doç. Dr. Kunt, aşırı terlemede botoks tedavisinin özellikle koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı terlemesinde çok sık kullanıldığını belirtti. En çok sıkıntının koltukaltında yaşanmasına karşın en kolay botoks uygulamasının koltuk altına uygulandığını da kaydeden Doç. Dr. Refik Kunt, “Botoks tedavisine başlanmadan önce gerekli olan durumlarda şikâyeti olan bölgelerdeki aktif terleme alanlarını belirlemek için iyotnişasta testi yapılmaktadır. Daha sonra bu alanlar dezenfekte edilerek çok ince uçlu iğneler yardımı ile deri altına botoks enjeksiyonu yapılmaktadır. İşlem süresi 1015 dakika kadar sürmektedir. İşlem sonrası hastalar hemen günlük hayatına geri dönebilmektedirler. Botoksun etkisi 35 gün içinde başlayıp 78 ay devam etmektedir” dedi.

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