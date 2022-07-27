Kuşadasıspor gaza bastı

KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Düzcespor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü Murat Gürbüzerol ve yine Fethiyespor'da Play-Off şampiyonluğu kazanan stoper Özgür Çelik'le anlaşan Kuşadasıspor, takviyeleri hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip Darıca Gençlerbirliği´nde geçen sezon 17 golle oynayan forvet Fatih Şerifoğlu, Nazilli Belediyespor ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Hasan Demir, Karacabey Belediyespor ile 2'nci Lig´de Play-Off finali oynayan orta saha oyuncusu Umut Sözen, Schalke 04 altyapısında yetişip en son 1'nci Lig ekibi Denizlispor´da forma giyen stoper Görkem Can ve son olarak Pendikspor ile 2'nci Lig şampiyonluğunu göğüsleyen stoper Doğancan Otman ile prensipte anlaştı. Oyuncuların ilçeye gelerek imza atmaları bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2022-07-27 11:00:32
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