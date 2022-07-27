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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü sanatçılar lüks konutların pazarlığını sahnede yaptı

İHA

Ünlü sanatçılar lüks konutların pazarlığını sahnede yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde İşadamı Necdet Özer’in NWorld projesinin tanıtımı magazin şova döndü. Tanıtım gecesinde sahne alan sanatçılar Didim halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir konser yaşatırken gecede sanatçılar satın aldıkları lüks konutların pazarlığını da sahnede yaptı.
Projenin tanıtım gecesi dolayısıyla düzenlenen gecede Seren Serengil, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mahmut Tuncer, Çılgın Sedat ve Tuğba Ekinci sahne aldı. Didimlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Didim’de yaşamayı tercih eden sanatçılar yeni konutlarının pazarlığını hayranları önünde ve sahnede yaptı. Necdet Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer yeni projesi Nworld için sahnede Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Mahmut Tuncer ile yeni lüks projeden yer satın almak adına kıyasıya pazarlık yaptı.
Soyman çifti pazarlığı bitirdi, Mahmut Tuncer hanımdan izinsiz alamayacağını söyledi
Sempatik diyalogların yaşandığı pazarlık sonrası Safiye Soyman ve Faik Öztürk projeden konut almak üzere Necdet Özer ile anlaşırken, Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer ise ‘Önce hanımdan izin almam lazım’ diyerek pazarlığı bitirmedi. Tuncer’in konuşması izleyenleri gülümsetti. Yeni Konut sahibi olan ünlü sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ise “Didim turizm için çok güzel bir yer, ayrıca isteyenlerin 12 ay yaşayabileceği bir kent” diyerek adreslerinin artık belli olduğunu ve daha sıkı bir diyalog için hayranlarını komşu olmaya çağırdı.
Tanıtım gecesine özel indirimler uyguladıklarını belirten Necdet Özer, e “5 yıldızlı Otel de ne varsa fazlası olan konutlar inşa ettik. Yaklaşık 20 gün veya 1 ay sonra projemizde yer kalacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bizim projelerimize yatırım yapan herkes 3 kattan fazla kazançlı çıktı. Bundan sonra da bizim projelerimizde yer alanlar kazanmaya devam edecek. Bu geleneği bozmayacağız” diyerek herkese teşekkür etti.

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