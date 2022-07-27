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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da son 2 haftada aşılanma oranları yüzde 35 arttı

İHA

Aydın’da son 2 haftada aşılanma oranları yüzde 35 arttı

Son dönemlerde hızla artan vaka sayıları endişeleri de beraberinde getirirken Aydın genelinde son 2 hafta içerisinde aşılanma oranları yüzde 35 arttı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Artan vaka sayıları endişeleri de beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı ise süreci yakından takip ederken Aydınlı vatandaşlar da hatırlatma dozlarını yaptırmak için hastanelerin yolunu tuttu. Hızlı aşılanma ile virüse karşı bir dalgakıran etkisi oluşturulması amaçlanırken, Aydın genelinde ise son 2 hafta içerisinde aşılanma oranlarında yüzde 35 artış yaşandı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün son 1 aylık aşılanma verilerine göre normal seyreden aşılanma sayıları Kurban Bayramı tatili ile birlikte adeta pik yaptı. Kendilerini garantiye almak isteyen Aydınlı vatandaşlar 10 Temmuz itibariyle hastanelerde yoğunluk oluştururken günlük en yüksek aşılanma oranı ise 22 Temmuz günü yaşandı. Genellikle Biontech’in tercih edildiği aşılarda hatırlatma dozu için vatandaşlar, yerli ve milli aşı olan Turkovac’a da ilgi göstermeye başladı.

Özellikle bayram tatilinin de başlamasıyla vaka sayılarında bir artış meydana geldiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Bayram sonrasında aşılama hızının arttırılması için hazırlıklarımız tamamladık. Aydınlı vatandaşlarımız da hatırlatma dozu yaptırılması çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve Kurban Bayramı’ndan bu yana gözle görülür bir artış yaşadık. Özellikle son 2 haftada aşılanma oranlarında yüzde 35’lik bir artışımız mevcut. Unutmayalım ki, koronavirüse karşı en güçlü silahımız aşı ve hızlı aşılanma ile virüse karşı bir dalgakıran etkisi oluşturulması amaçlanıyor” dedi.

Yerli ve milli aşı olan Turkovac’a olan ilginin de arttığını ifade eden Açıkgöz; “Ayrıca vatandaşlarımız hatırlatma dozlarında Biontech’in yanı sıra yerli aşımız Turkovac’ı tercih etmeye başladı. Bu ilgi gerçekten çok değerli. Aşı yaptırmalarının üzerinden en az 6 ay geçmiş olan herkes hatırlatma dozlarını yaptırabilir. Hatırlatma dozu herhangi bir aşıyla devam edilebilir, sistem süreyi otomatik olarak tanımlamakta ancak son doz üzerinden ortalama 6 ay geçmiş ise tekrar hatırlatma dozu yapılmasında fayda var. Tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya ve sevdikleri ile beraber kendilerini virüse karşı korumaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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