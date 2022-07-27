Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Bozdoğan'da yol çalışması

Aydın genelinde birçok noktada eşzamanlı olarak yol çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan’da da çalışmaları sürdürüyor.
Fen İşleri Dairesi ekipleri AlhisarKazandere yolunu bitirirken Alhisar Mahallesi Muhtarı Hikmet Akdemir, mahallenin yolu yapıldığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Akdemir, yolun yapılmasından dolayı vatandaşların çok mutlu olduklarını söyledi. Planlamalar dahilinde yol yapım çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi AlhisarKazandere arasındaki yaklaşık 4,5 kilometrelik yolda yol yapım çalışmalarını bitirdi. Mahallelilerin yolun yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Alhisar Muhtarı Akdemir, yolun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.