Nazilli Belediyespor özel misafirini ağırladı

Siyah Beyazlı renklere gönül veren Enes Oğuz, Nazilli Belediyespor’u antrenmanında ziyaret etti.



20222023 sezonu hazırlıklarına Nazilli’de devam eden Nazilli Belediyespor, antrenmanında özel misafirini ağırladı. Siyah Beyazlı renklere gönül veren Enes Oğuz, gerçekleştirilen antrenmanı takip etti. Nazilli Belediyespor Yönetim kurulu Başkanı Ünal Önal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenmanı izleyen Oğuz, kendisine bu imkanı sunan Başkan Önal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Antrenman sonunda Teknik Direktör Taner Öcal ve futbolcular ile hatıra fotoğrafı çekilen Oğuz, yeni sezonda takımımıza başarı dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.