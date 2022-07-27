Söke'de şehir içi ulaşımı zamlandı

Söke'de şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılırken, gelen zam 2022 yılı içinde yapılan ikinci zam oldu.



Söke'de şehir içi ulaşımına bir kez daha zam yapıldı. Tam 5 Lira 50 kuruştan 7 Liraya çıkarken, öğrenci fiyatları da 4 liradan 5 liraya yükseltildi. UKOME tarafından alınan yaklaşık 35 seviyelerindeki zam kararı alınmış 5 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştı. 2022 yılının ikinci zammı 27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

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