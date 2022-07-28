Milli Park bugün ziyaretçi girişine açıldı

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Meteoroloji’den yapılan sıcaklık uyarısının ardından ziyaretçi girişine kapatılan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes deltası Milli Parkı, bugün ziyaretçi girişine açıldı.

Milli Park Müdürlüğü’nden dün yapılan açıklamada, “ Milli Parkımız, Aydın Valiliğimizin almış olduğu Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon Kararı çerçevesinde, 28.07.2022 tarihinde sabah 07.00’ da ziyaretçi girişine açılacaktır” denilmişti.

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