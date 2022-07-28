Nazilli Belediyespor'dan farklı prova

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamından Turgutluspor'la oynadığı özel maçı 4-1 kazandı. Her iki yarıda da farklı 11'le mücadele eden siyah-beyazlılar 6'ncı dakikada Yılmaz'ın golüye öne geçti. Turgutluspor 19'uncu dakikada Serhat ile beraberliği yakaladı: 1-1. Nazilli Belediyespor 44'üncü dakikada bir kez daha Yılmaz'la üstünlük golünü buldu: 2-1. Nazilli Belediyespor ikinci yarının hemen başında Nurettin'in golüyle skoru 3-1 yaparken, 66'ncı dakikada Ahmet sonucu belirleyen isim oldu. Nazilli Belediyespor, yarın saat 19.30'da deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-07-28 11:47:22
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