Kuşadasıspor'dan iki takviye daha

Johnson'ın yeni hedefi belli oldu mu?

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KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, dış transferde iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü forması giyen stoper Alihan Kubalas ve Esenler Erokspor'dan sol kanat Aziz Kızılgün ile prensip anlaşmasına vardı. İki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Uzun süredir futboldan uzak kalan Alihan'ın doping cezası aldığı iddia edilmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-07-28 12:29:07



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