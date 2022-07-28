Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sıkı denetim

İHA

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sıkı denetim

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 5 günlük kapanmanın ardından yeniden ziyarete açılırken, alınan güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yardımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı; yaz aylarında bölgede yaşanan orman yangınları dolayısıyla artan hava sıcaklıkları da göz önünde bulundurularak Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda uygulanan 5 günlük ziyaretçi yasağının ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan Milli Park'ta güvenlik önlemleri de arttırıldı. Girişte kolluk kuvvetleri tarafından araç ve kişi kontrolünün yapıldığı Milli Park'ta plaka tanıma sistemleri ile araç giriş ve çıkışları da kontrol altına alınıyor. Milli Park'ın günübirlik alanlarına ulaşım yolları kamera ve fotokapanlarla takip edilirken, 5 tonluk söndürme tertibatlı su tankeri ile saat başı gerekli bölgeler ıslatılıyor.

Havadan ve karadan takip ediliyor
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Milli Park'ın havadan ve karadan sürekli olarak denetim altında tutulduğu ifade edilerek, "Milli Park'ın ulaşım yollarında yayan devriye yapan görevliler bulunmaktadır. İnsan hareketliği bulunan tüm alanlarında Teknik personel tarafından belli aralıklarla denetimler yapılmaktadır. Günübirlik alanlarında bulunan tesislerde hidrant hattı ve söndürme ekipmanları yer almaktadır. Ana ulaşım yolu kenarına 50 metre aralıklarla su dolu 200 kilogramlık ilk müdahale varilleri yerleştirilecek, ziyaretçilerimizin ve devriye görevlilerimizin istenmeyen bir durama hızlı bir şekilde müdahale etmeleri sağlanacaktır. Girişte tam donanımlı İtfaiye aracı 24 saat bekletilmektedir. Milli Parkımız OGM ne ait İHA ile havadan takip edilmektedir. Milli Park ve Kolluk Kuvvetleri söndürme tertibatlı araçlarla 24 saat Milli Park'ın tüm alanında tam alanda koruma faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede tüm ziyaretçilerimizin daha hassas ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Sizlerin varlığı ve Milli Park sevgisi en büyük gücümüz. En ufak bir şüphede 112 hattından durum bildirimi yapmanızı rica ediyoruz. Unutmayın; Milli Parkımızı korumanın en güçlü yöntemi, onu sevenlerine emanet etmektir. Milli Parkı bekçi değil, sevgi korur" denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi, Dallıca'da bakım ve onarım çalışması yaptı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Dallıca'da bakım ve onarım ...
Kuşadasıspor'dan iki takviye daha
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'dan iki takviye daha
Nazilli Belediyespor'dan farklı prova
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan farklı prova
Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok
YEREL HABERLER Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok
ADÜ Hastanesi Başhekimi Bozbaş'tan 'MR cihazı' açıklaması
YEREL HABERLER ADÜ Hastanesi Başhekimi Bozbaş'tan 'MR cihazı' ...
Nazilli Belediyespor Çağman'ı bir yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Çağman'ı bir yıllığına kiraladı
Yangından zarar gören bahçelerde incelemede bulunuldu 58 dekar zeytinlik ve 2 dekar incir bahçesi zarar gördü
YEREL HABERLER Yangından zarar gören bahçelerde incelemede ...
Kaymakam Şahin 'pitaya' üreticilerini yalnız bırakmıyor Efeler Diyarına Pitaya projesi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin 'pitaya' üreticilerini yalnız ...
Milli Park bugün ziyaretçi girişine açıldı
YEREL HABERLER Milli Park bugün ziyaretçi girişine açıldı
Aydınlı öğrencilerden Kenyalı yetim çocuklara oyuncak sürprizi
YEREL HABERLER Aydınlı öğrencilerden Kenyalı yetim çocuklara oyuncak ...
Aydınlı incir üreticileri sezona umutlu girdi
YEREL HABERLER Aydınlı incir üreticileri sezona umutlu girdi
Kipaş'taki yangın söndürülemiyor Yangına 8 saattir müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Kipaş'taki yangın söndürülemiyor Yangına 8 saattir ...
Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
Kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında yangın
YEREL HABERLER Kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında yangın
Aydın’da kadına karşı şiddet masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da kadına karşı şiddet masaya yatırıldı
OKT Trailer’de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap alımları başladı Firma yılın ilk yarısında aldığı 100 kişiden sonra 60 kişi daha istihdam edeceğini duyurdu
YEREL HABERLER OKT Trailer’de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap ...
Kipaş Kağıt Fabrikası’ndaki yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Kipaş Kağıt Fabrikası’ndaki yangına müdahale sürüyor
Tekstil Park Sanat Galerisi'nde 'Kadınların Gizemli Dünyaları' adlı sergi açıldı
YEREL HABERLER Tekstil Park Sanat Galerisi'nde 'Kadınların Gizemli ...
Söke’deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın
YEREL HABERLER Söke’deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın
Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ...
GSB Spor Okulları gençleri bekliyor
YEREL HABERLER GSB Spor Okulları gençleri bekliyor
Söke Dünya Pamuk Günü’nde büyük buluşmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Söke Dünya Pamuk Günü’nde büyük buluşmaya ...
Ayağı kayıp üzerine düştüğü süt sağma makinesinden akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Ayağı kayıp üzerine düştüğü süt sağma makinesinden ...
Köşk'te doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Köşk'te doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.