Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Uydukent sakinleri ile buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent’i ziyaret ederek site sakinlerinin sorun ve önerilerini dinledi. Ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, “Benden önceki belediye başkanları sorunlarınıza kulaklarını hep tıkadı, görmezden geldi. Göreve başladığımdan bu yana geçen sürede mutlu olmanız için çalışıyorum. İlk etapta sizlere içerisinde spor alanları, çocuk oyun grupları ve kameriyelerin olacağı bir park alanı yapacağım” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent’te ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ömer Günel’e ziyaretinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Alkışlarla karşılanan Başkan Ömer Günel, önce Uydukent’teki problemler nedeniyle açlık grevi başlatan Ayhan Kaçar’ı ikna ederek eylemine son verdirdi. Daha sonra Uydukent sakinlerine Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede gerçekleştirilen yol yapım, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uydukent’le ilgili yapılacak planlamalardan da bahseden Başkan Ömer Günel, ardından site sakinlerinden gelen soruları cevapladı.



Uydukent’te uzun yıllardır devam eden sorunların çözümü ile ilgili olarak çok önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Öncelikle huzurla yaşayın diye göreve geldiğim günden beri çalışıyorum. Temeli 1995 yılında atılmış olan Uydukent’in problemlerine benden önceki tüm belediye başkanları kulaklarını tıkadı. İlk etapta 3 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz belediye meclis toplantısında Uydukent’in planlarını yapalım dedim. Ancak AKP grubundan 11 ret oyu çıktı. Ardından Uydukent’i 3 Kasım 2020 tarihinde yaptığımız belediye meclisinde 1/1000’lik uygulama imar planına dahil ettik. Uydukent sakinlerinin yapı ruhsatlarını alabilmelerinin önünü açan bu karara da AKP grubunun 8 meclis üyesi o gün de ret oyu vererek hayır demişti. CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen karar 10.12.2020 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Böylece Uydukent’in imar sorunu çözülmüş oldu. Yine İmar Kanunu’nun geçici 11’inci maddesi doğrultusunda ruhsatlarınız verilmeye başlandı. Böylece bireysel elektrik abonesi olmanızın önündeki engel de ortadan kalkmış oldu” dedi.



Bir takım siyasi çevrelerin Uydukent’e gelerek şov yapma peşinde olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Ancak sizin sorunlarınızla ilgilenen ve karşınızda çıkabilme cesaretini gösteren tek yönetici benim. Uydukent’teki bütün sıkıntıların farkındayım. Farkında olduğum için şu an buradayım. Farkında olduğum için planlaması bitmeyen bir yere hizmet etmeye çalışıyorum. Bugün bazı siyasi partilerin temsilcileri Uydukent’e gelerek Ayhan Kaçar’ın yanında fotoğraf veriyor, belediyeyi göreve çağırıyor. Fotoğraf verenleri araştırdığınızda yakınlarının Uydukent’i sorun yumağı haline getiren insanlar olduğunu görürsünüz. 2000 yılında belediye başkanı olan arkadaş ‘Genelkurmay’dan dinamit istedim, Uydukent’i yıkacağım’ diyordu. Onun adamları şimdi gelmiş burada siyaset yapıyor. Uydukent’in sorunları çözüldüğünde sizin yanınızda fotoğraf vermeye kahraman olmaya çalışıyor. Peki kardeşim 24 yıldır neredeydiniz? Benden önceki dört belediye başkanı neredeydi? Tekrardan söylüyorum. Kimse bir başkasının mağduriyeti üzerinden şov yapmasın. Buna müsaade etmem. AKP Kuşadası’nda iki dönem iktidar oldu. Bu süreçte hangi sorunu çözmeye çalıştı” diye konuştu.



Sorunların çözümü için site sakinlerinin de sabırlı olması gerektiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Şu an Uydukent’te bulunan Kırlangıç, Çalıkuşu, Albatros, Turna, İbibik ve Florya sitelerinde girişimlerimiz sayesinde imar sorunu çözüldü. Ruhsatları alınması için hazır. Onun dışında kalan sitelerde kamuya terk edilmesi gereken alanlar var. Ancak kat maliklerine ulaşamıyoruz. Ulaşamayınca terk işlemleri yürümüyor. Yürümeyince kamu alanları belirlenemiyor. Hizmeti dört dörtlük planlayamıyoruz. Ayrıca ilk etapta sizlere içerisinde spor alanları, çocuk oyun grupları ve kameriyelerin olacağı bir park alanı yapacağım. 15 Ağustos’ta sitenin market ihalesine yeniden çıkacağız. Enerji firması da Uydukent’e doğalgaz yatırımı yapmaya hazır. Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYDEM, doğalgaz firması ve Kuşadası Belediyesi olarak Eylül ayında tamamlayacağımız bir planlama sürecine giriyoruz. Bu planlama doğrultusunda Uydukent için önceliklerimizi belirleyeceğiz. Çöken yollarınız da hemen yapılacak. Bütün bu sorunları çözecek olan belediye yönetimi biziz” dedi.

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