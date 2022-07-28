Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

İHA

Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl kış aylarında yağan yağmurlardan sonra nehir eski günlerine geri dönmeye başladı.
Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl barajlarda toplanan sularla sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, bu yıl adeta bereket taşıyor. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kuruma aşamasına gelmişti. Bu yıl oldukça güzel geçen kış yağışları ve barajlar sayesinde çiftçileri endişelendiren kuraklık sorunu ortadan kalktı. Geçen yıl bu zamanlarda kuruduğu için çöle andıran Büyük menderes Nehri, bu yıl yaklaşık 2 metreye kadar ulaşan debisi çiftçilere moral oldu. Geçtiğimiz sene büyük su sıkıntısı çeken çiftçiler nehrin eski günlerine dönmesi ile tarlalarını sulamaya devam etti. Suyun değerini çok iyi bildiklerini ve israf etmemek için tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden çiftçiler Büyük Menderes Nehri'ni sadece su değil ekmeğini tarladan kazananların ümidini de taşıdığını belirtti.
Geçtiğimiz sene su ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadıklarını ancak bu sene yağışların güzel olması dolayısıyla Büyük Menderes Nehri'nin su tutmasından dolayı su sıkıntısı yaşamadıklarını belirten çiftçilerden Olcay Madan, "Tarlamızda Aydın'ın vazgeçilmez zirai ürünü pamuk var. Suyumuz da Allah'a şükür bu sene bol. Geçen sene çektiğimiz sıkıntıları bu yıl yaşamıyoruz. İnşallah hep de böyle devam eder. 10 dönüm arazimizi sulamak bir günümüzü almıyor. Su herkesin olduğu gibi bizim için de çok değerli. Su yoksa hayat yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor ilk hazırlık maçında sahadan galibiyet ile ayrıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor ilk hazırlık maçında sahadan ...
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Uydukent sakinleri ile buluştu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Uydukent sakinleri ...
Yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Eşinin ölümünden 7 ay sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Eşinin ...
Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sıkı denetim
Nazilli Belediyesi, Dallıca'da bakım ve onarım çalışması yaptı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, Dallıca'da bakım ve onarım ...
Kuşadasıspor'dan iki takviye daha
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'dan iki takviye daha
Nazilli Belediyespor'dan farklı prova
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan farklı prova
Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok
YEREL HABERLER Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok
ADÜ Hastanesi Başhekimi Bozbaş'tan 'MR cihazı' açıklaması
YEREL HABERLER ADÜ Hastanesi Başhekimi Bozbaş'tan 'MR cihazı' ...
Nazilli Belediyespor Çağman'ı bir yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Çağman'ı bir yıllığına kiraladı
Yangından zarar gören bahçelerde incelemede bulunuldu 58 dekar zeytinlik ve 2 dekar incir bahçesi zarar gördü
YEREL HABERLER Yangından zarar gören bahçelerde incelemede ...
Kaymakam Şahin 'pitaya' üreticilerini yalnız bırakmıyor Efeler Diyarına Pitaya projesi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin 'pitaya' üreticilerini yalnız ...
Milli Park bugün ziyaretçi girişine açıldı
YEREL HABERLER Milli Park bugün ziyaretçi girişine açıldı
Aydınlı öğrencilerden Kenyalı yetim çocuklara oyuncak sürprizi
YEREL HABERLER Aydınlı öğrencilerden Kenyalı yetim çocuklara oyuncak ...
Aydınlı incir üreticileri sezona umutlu girdi
YEREL HABERLER Aydınlı incir üreticileri sezona umutlu girdi
Kipaş'taki yangın söndürülemiyor Yangına 8 saattir müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Kipaş'taki yangın söndürülemiyor Yangına 8 saattir ...
Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
Kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında yangın
YEREL HABERLER Kağıt fabrikası geri dönüşüm alanında yangın
Aydın’da kadına karşı şiddet masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da kadına karşı şiddet masaya yatırıldı
OKT Trailer’de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap alımları başladı Firma yılın ilk yarısında aldığı 100 kişiden sonra 60 kişi daha istihdam edeceğini duyurdu
YEREL HABERLER OKT Trailer’de istihdam projesi çerçevesinde 3. etap ...
Kipaş Kağıt Fabrikası’ndaki yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Kipaş Kağıt Fabrikası’ndaki yangına müdahale sürüyor
Tekstil Park Sanat Galerisi'nde 'Kadınların Gizemli Dünyaları' adlı sergi açıldı
YEREL HABERLER Tekstil Park Sanat Galerisi'nde 'Kadınların Gizemli ...
Söke’deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın
YEREL HABERLER Söke’deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın
Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.