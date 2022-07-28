Söke Kipaş’ta yangın söndü, soğutma çalışması devam ediyor Yol kenarında dev kağıt dağı oluştu. Onlarca kamyon ve iş makinesi tahliyede kullanılıyor

Aydın’ın Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük kağıt fabrikasının atık kağıt depolama tesisinde çıkan yangın gece saatlerinde söndürülürken; sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları başlatıldı. Soğutma çalışmalarının yanında bir yandan da depoda atık kağıtlar onlarca kamyon ve iş makinasının çalışmasıyla tahliye edilmeye başlandı.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere Söke Belediyesi ve Söke OSB gibi kurumların arazözleri ile orman işletmeye ait bir helikopterin de katılımıyla uzun süren çalışma sonrasında söndürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve fabrikanın kendi yangın söndürme sistemi sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmasına devam ediyor.



“Tren yolu kenarında kağıt dağları oluştu”

Geri dönüşüm alanında çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, iddiaya göre yaklaşık 3 bin ton civarında zarar gören atık kağıt tahliye ediliyor. OSB alanı kağıt fabrikası dışında bulunan yolun kenarında metrelerce uzunluğunda dev kağıt dağları oluşurken, depolama alanında iş makineleri ve kamyonlarla tahliye edilen kağıtlar, tren yolu kenarına bırakılıyor. Aşırı rüzgarın etkisiyle savrulmaya başlayan kağıtların akıbeti de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

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