Başkan Aydın; 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz

Türkİş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, sendikanın kuruluşunun 70. Yılı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında “Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Türkİş) olarak 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en eski ve en büyük emek örgütü Türkİş’in Pazar günü 70. Yaşını dolduracağını belirten İl Temsilcisi Mustafa Aydın, “Türkİş, 31 Temmuz 1952’de kurulduğu günden bugüne ülkemiz emekçilerine umut; adeta onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu. Bu süreçte Türkİş’in tarihi Türkiye emek mücadelesinin, Türkiye işçi sınıfını mücadelesinin tarihi haline geldi. Yurdumuzun tüm çalışanları, emeklileri; yaşamını alın teri dökerek kazananları, hakları söz konusu olunca yüzünü Türkİş’e döner. İşçisi, köylüsü, esnafı ‘Türkİş ne diyor, Türk iş ne yapıyor’ diye sorar. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türkjş başrolü oynar. Türkİş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir” diyerek sendikanın 70 yıldır çizgisini bozmadan sosyal adaleti savunduğunu belirtti.

Başkan Mustafa Aydın’ın açıklamasına Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman başta olmak üzere diğer sendikaların temsilcileri Yılgör Palaş, Birol Davaş, Sedat Gencer, İsmail Girişen ve Ercan Donkuş da katılarak destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.