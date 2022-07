Başkan Akyıldız'dan il olmaya destek çağrısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, oda olarak Nazilli'nin il olması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Başkan Akyıldız 'Oda olarak Nazilli'nin il olması için her türlü desteğe hazırız' dedi.



Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız; Oda hizmet binasında yaptığı açıklamalarda Nazilli’nin il olması için ellerini taşın altına koyduklarını belirtti. Başkan Akyıldız konuşmasında, “Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı olarak Nazilli’nin il olmasını canı gönülden istiyorum. İl olmayı hak ediyor. Atatürk o yıllar da Nazilli’nin gelişmekte olduğunu gördü. Berberler odası olarak buradan milletvekillerimizden, vatandaşlarımıza kadar her kesimden il olmak için destek istiyoruz. Nazilli il olduğu andan itibaren çok büyük katkıları olacak. Bizler de Berberler Odası olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Nazilli 39 ilden büyük olduğu için artık il olmayı hak ediyor. Nazilli il olunca kendi bünyesinde üniversitesi olacak. Şu anda Nazilli’de üniversite yok. İl olduğu andan itibaren bir üniversitesi olursa bütün esnafa katkı sağlar. Gönlümüzden Nazilli’nin il olması geçiyor, inşallah bunu el birliğiyle başaracağız. Bu konu parti meselesi değil, Nazilli’yi düşünerek hareket etmeliyiz. Güçler birliği yaparak herkesten destek bekliyoruz. Bizler il olma açısından Aydın’ın en büyük hastanesine sahibiz. Yeni sağlık ocağımız yapıldı. Sağlık ve eğitim açısından donanımlı olduğumuz için il olmayı hak ediyor. Eğitimden sağlığa, sanayisinden tarımına, kültüründen alt yapısına kadar il olmayı çoktan hak ediyor” dedi ve Nazillili vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

