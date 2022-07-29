Nazilli Belediyespor golcüyü buldu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen 32 yaşında, 1.90 boyundaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile prensipte anlaştı. Tecrübeli golcünün Nazilli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde Çanakkale Dardanel, Tarsus İdman Yurdu, Hacettepe, Gümüşhanespor, Menemenspor, Ümraniyespor, Adanaspor formalarını da giyen deneyimli golcü geçen sezon Şanlıurfaspor formasıyla oynadığı 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-07-29 13:02:10
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