Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (KESO) yeni hizmet binası açıldı.



Kuşadası esnafları başta olmak üzere birçok davetlinin katılım sağladığı açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkçü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, siyasi parti ilçe başkanları ve birçok STK temsilcisi katıldı.



Hizmet binası açılışında bir konuşma yapan KESO Başkanı Ahmet Çalım, “Eski binamız günümüz koşullarında işlevselliğini yitirmişti, trafiğe kapalı alanda olduğu için üyelerimiz trafik ve otopark sorunu yaşıyorlardı. Odamızın mevcut koşulları 3 bin 300 civarı üyemize yeterli gelmemeye başlamıştı. Biz genç ve dinamik bir ekibiz, üyelerimize birçok yeni hizmetler getirdik daha da çok getirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza sadece ortaokul seviyesinde ücretsiz kurslar veriyorduk, yeni yerimizde artık lise ve üniversiteye hazırlık kurslarını da başlatacağız ve bunlarda tamamen ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra ev hanımlarımıza beceri kurları, esnaflarımıza dil kursları da vereceğiz. 400 metrekarelik bahçemizi esnaflarımızın kullanımı için etkinlik alanı haline getirdik. Burayı esnaflarımız özel günleri için kullanabilecekler, kimi gün kına gecesini, kimi gün asker eğlencesini burada gönül rahatlığı ile yapabilecek. Esnaflarımız emin olsunlar daha yolun başındayız, onlar için yapacağımız daha çok hizmet var” dedi.



Toplamda 480 metrekarelik iki katlı hizmet binasının ilk katı idari işler için kullanılırken, ikinci katında ortaokul ve lise de okuyan esnaf çocuklarına ücretsiz kurs hizmeti verilecek olan dört derslik bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni binada bir toplantı salonu, dinlenme alanı ve ArGe çalışma alanı yer alıyor. Ayrıca hizmet binasının 400 metrekarelik bahçesi de esnafların kullanımı için etkinlik alanı olarak tasarlandı.

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